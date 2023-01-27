Hayvan barınağından malzeme çalan hırsızlıklar tutuklandı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde hayvan barınağından malzeme çalan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Uzunköprü ilçesinde hayvan barınağından 7 ve 17 Ocak'ta çeşitli eşyaların çalınması üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, zanlıların kimliklerini tespit etti. Gözaltına alınan şüpheliler H.S. ve Y.T. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildi. Nöbetçi savcıdaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, çalınan malzemelerin satıldığı hurdacı S.K. hakkında "suç eşyasının satın alınması" suçundan tahkikat başlatıldığı öğrenildi.