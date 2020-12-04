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Hayvan severler yaralı bulunca Milli Park Şefliğine getirdi

Edirne’de, Gala Gölü yakınlarında hayvan severler tarafından yaralı halde bulunan tilki, Gala Gölü Milli Park Şefliğine teslim edildi.

Edirne'de, Gala Gölü yakınlarında hayvan severler tarafından yaralı halde bulunan tilki, Gala Gölü Milli Park Şefliğine teslim edildi. Tedavi altına alınan tilkinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Edirne'nin Enez İlçesinde Gala Gölü yakınlarında, hayvan severler tarafından yaralı halde bulunan tilki, Gala Gölü Milli Park Şefliğine getirildi. Yaralı tilki, tedavisi yapılmak üzere ekipler tarafından İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesine teslim edildi. Yaralı tilkinin sağlık durumunun iyi olduğu, gerekli tedavilerin tamamlanmasının ardından yeniden doğaya bırakılacağı öğrenildi.

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