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Hayvanseverler çene kemiği kırılan kediye sahip çıktı

Edirne’de hayvanseverler, çene kemiği kırık halde buldukları kediye sahip çıktı.

Edirne'de hayvanseverler, çene kemiği kırık halde buldukları kediye sahip çıktı. Bir aracın ezmesi sonucu feci şekilde yaralanan sokak kedisi ameliyata alındı.


Geçirdiği trafik kazası sonucunda alt çene kemiğinde kırıkları olan sokak kedisine hayvanseverler sahip çıktı. Sokak Hayvanları Koruma Derneği aracılığıyla belediyeye ait Veteriner İşleri Müdürlüğüne teslim edilen kedi tedavi altına alındı. İlk müdahale sonucu solunumu normale döndürülen kedinin ameliyatının ardından çene kemiğinin tamamen toparlanmasının hedeflendiği belirtildi.



“Şu anda solunumu normale döndü”


Kedinin sağlık durumu hakkında bilgi veren Veteriner Hekim Mustafa Onur Altan, “Kedimiz trafik kazası sonucunda alt çene kemiğinde kırıklar vardı. Diş yapısı tamamen bozulmuş, geldiğinde ağız boşluğu ve solunum yolları tamamen pıhtılaşmış, kan ile doluydu. Beslenme hiç yoktu. 72 saattir iç kanama geçirmemesi için gerekli önlemleri aldık. Şu anda solunumu normale döndü ve besleniyor. Ameliyata alarak, çene kemiğini tamamen toplayacağız” dedi.

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