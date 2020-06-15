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HDP heyetine büyük şok: 4 km'den fazla yaklaştırmadılar

‘Darbeye karşı demokrasi yürüyüşü’ adı altında bir program gerçekleştiren HDP heyeti, Edirne’de büyük şok yaşadı.

‘Darbeye karşı demokrasi yürüyüşü' adı altında bir program gerçekleştiren HDP heyeti, Edirne'de büyük şok yaşadı. Covid-19 pandemisi nedeniyle alınan tedbirler kapsamında heyet cezaevine 4 kilometreden fazla yaklaştırılmadı.


HDP'nin başlattığı "Darbeye Karşı Demokrasi Yürüyüşü” nedeniyle Edirne'ye gelen, HDP heyeti, Selahattin Demirtaş ve Abdullah Zeydan'ın tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Cezaevi önünde basın açıklaması yapmak istedi. Covid-19 pandemisi tedbirleri kapsamında, emniyet güçleri tarafından 4 kilometrelik çap uygulaması nedeniyle HDP heyeti, cezaevini gösteren yön tabelası altında açıklama yaptı.


HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, “Bugün Edirne cezaevi önünde bir açıklama yapmak üzere buraya geldik. Aslında amacımız burada açıklama yapmak değildi, amacımız Edirne cezaevinin kapısının önünde açıklama yapmaktı. Ancak bugün Edirne'de, Hakkari'de, Van'da, Diyarbakır'da Türkiye'nin bir çok kentinde illere giriş ve çıkışlar yasaklandı. Yasal olmayan, insanların kentlere girişleri anti demokratik bir şekilde yasaklandı. Bu yasaklar yürüyüş başladığından, bitişine kadar bizi yıldıramayacak” dedi.

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