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Hediye alıp yaşlıları ziyaret etti

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Edirne İl Müdürlüğüne bağlı Merkez Huzurevi Müdürlüğünde hizmet alan yaşlılar ziyaret edildi.


Uzun yıllar ailesiyle birlikte yurt dışında çalışan Rükna Yüce, Merkez Huzurevinde hizmet alan yaşlıları çeşitli hediyeler alarak ziyaret etti. Ziyaret ve katkılarından dolayı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Edirne İl Müdür V. Erdinç Topçu, "Yaşlılarımıza yönelik hizmetlerimizin sürdürülmesi kapsamında, katkılarından dolayı Yüce ailesine teşekkür ediyorum" diyerek, Rükna Yüce'ye teşekkür belgesi takdim etti.

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