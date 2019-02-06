Hepatit konusunda 30'un üzerinde farklı olgu Edirne'de konuşuldu

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (KLİMİK) Derneği tarafından, tüm Türkiye'den yüze yakın hekim ve araştırmacının katılımıyla Edirne'de "KLİMİK Hepatit Akademisi 2019" toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyeleri önemli katkı sağladı.

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları bünyesindeki Viral Hepatit Çalışma Grubu (VHÇG) koordinesinde Edirne'de gerçekleşen “KLİMİK Hepatit Akademisi 2019”a, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı öğretim elemanları bildiri ve sunumlarıyla katılarak bilim dünyasına katkıda bulundu.

Kurulduğu günden bu yana alanıyla ilgili yeniliklere ışık tutan bilimsel toplantılar düzenleyerek adından söz ettiren Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Viral Hepatit Çalışma Grubu tarafından organize edilen ve her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen “KLİMİK Hepatit Akademisi 2019”un 7'ncisine, Trakya Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Filiz Akata ve Doç. Dr. Zerrin Yuluğkural, akut ve kronik viral hepatitler konusunda, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji alanlarında uzmanlık eğitimi alan asistanlara yönelik bir sunum gerçekleştirerek önemli bilgiler aktardı.

Konusunda uzman yaklaşık 30 doktorun konuşmacı olarak katıldığı toplantıda 8 bilimsel panel gerçekleştirildi. Edirne ve bölge genelinin yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanından hekim ve araştırmacıların yoğun ilgisiyle gerçekleşen toplantıda, hepatit konusunda 30'un üzerinde farklı olgu konuşuldu. Toplantıda, viral hepatitlerin klinik özellikleri, tanı ve tedavisi, doğal seyri ve korunma gibi konularda bilimsel tartışmalar yapıldı.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zerrin Yuluğkural'ın aynı zamanda Düzenleme Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürüttüğü “KLİMİK Hepatit Akademisi 2019”da, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Filiz Akata, programın birinci gününde “Hepatit B Virüsü” başlığında gerçekleşen oturuma başkanlık etti. Doç. Dr. Zerrin Yuluğkural, programın son gününde “Hepatit A ve E Virüsü” başlığı altındaki oturumda “Akılcı Antibiyotik Kullanımının Önemi” konusunda bir sunum gerçekleştirerek viral hepatitlerle savaşım hedefine katkıda bulunacak ve katılımcıların mesleki uygulamalarına güncel bilgilerle ışık tutacak paylaşımlar yaptı.

“KLİMİK Hepatit Akademi 2019”da, sosyal program kapsamında katılımcılara Trakya Üniversitesi Karaağaç Yerleşkesi, Lozan Anıtı, İlhan Koman Heykel ve Resim Müzesi ve Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'ni içeren bir tarih ve kültür gezisi de düzenlendi. Katılımcılara ayrıca, Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencileri tarafından Sultan 2. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'nde bir müzik ziyafeti sunularak, keyifli ve eğlenceli dakikalar yaşatıldı.