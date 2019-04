Her 112 çalışanına bir fidan dikim etkinliği

Edirne Sağlık Müdürlüğü ve Edirne Orman İşletme Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Her 112 çalışanı adına bir fidan" projesi kapsamında 112 acil sağlık çalışanları fidan dikim etkinliğinde bir araya geldi.

Edirne 112 Komuta Kontrol Başhekimliği bahçesinde düzenlenen törende, kentte görev yapan 112 acil sağlık çalışanları adlarının yazılı olduğu çam fidanlarını toprakla buluşturdu. Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan, 112'de görev yapan sağlık personelinin önerisi üzerine hayata geçirilen projede 120 fidan diktiklerini söyledi.

"Her fidan bir can" diyerek sözlerine başlayan Kalkan, “112 acil sağlık çalışanlarımızla kentimize uzun yıllar hizmet veren bu sağlık mekânının daha yeşil olması için Edirne Orman İşletme Müdürlüğünden temin ettiğimiz fidanları dikiyoruz. Her fidan bir can diyoruz. 112'de çalışan arkadaşlarımız hem zor durumdaki canlara yetişiyorlar hem de doğanın güzelleşmesi için yeni fidanlar dikiyorlar. Bu teklif 112 çalışanlarımızdan geldi. Biz de Edirne Orman İşletme Müdürlüğünden destek alarak bu çevreci projeyi hayata geçirdik” şeklinde konuştu.

Edirne Orman İşletme Müdürü İhsan Ceylan da kent genelinde ağaçlandırma çalışmalarına destek verdiklerini belirtti. 2019 yılında kamu kurumlarıyla yaptıkları çalışma kapsamında 25 bin fidanı toprakla buluşturulduğunu dile getiren Ceylan, “Her zaman fidan diken ve dikmek isteyenlere teknik destek ve fidan desteği vermeye hazırız. Daha yeşil bir Edirne daha yeşil bir Türkiye olması için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

Daha sonra 112 sağlık çalışanları kendi adlarının yazılı olduğu çam fidanlarını toprakla buluşturdu.