Her seferinde serbest kaldılar, sonunda tutuklandılar

Edirne'nin Keşan ilçesinde, geçtiğimiz günlerde karıştıkları bir çok hırsızlık suçundan ev hapsine gönderilen ancak, kaçıp tekrar hırsızlık yapmaya devam eden 18 yaşından küçük iki hırsız tekrar hırsızlık yapınca tutuklandı.

Keşan'da adları bir çok hırsızlık suçuna karışan S.G.(14) ve C.K.(15) bir süredir şehrin farklı noktalarındaki apartmanlardan ayakkabı, bebek arabası ve bisiklet gibi eşyaları çalıyordu. Suça sürüklenen çocuklardan biri olan S.G. ise daha önceden işlediği bu suçlardan ötürü 6 ay süreyle gönderildiği ev hapsinden de kaçarak yine suç işlemiş ve bir haftada tam 11 ayrı hırsızlık olayına karışmıştı.

Serbest bırakılan suça sürüklenen çocuklar yine rahat durmadı.

Bu kez, bir kuru yemişçiden çekirdek, bir evden 1 adet bebek arabası, 1 çift terlik; bir lokantadan 50 kg kuru fasulye, 80 kg pirinç, 50 kg mercimek, 8 adet tencere , 2 adet büyük tüp ve bir iş yerinden de 1 adet bebek arabası ile 17 adet bebek takımı çaldığı tespit edilen S.G. ve Z.K.'nın peşine düşen Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri suç makinesi çocukları Yeni Mescit Mahallesi Ensar sokak üzerinde yakaladı.

Nöbetçi savcı talimatıyla Keşan Polis Merkezi Amirliği'nde gözaltına alınan çocuklar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.