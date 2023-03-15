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Hırsızı parmak izi ele verdi

Edirne’nin Keşan ilçesinde bir evin çatı katından çeyizlik çalan hırsızı parmak izi ele verdi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir evin çatı katından çeyizlik çalan hırsızı parmak izi ele verdi.


Edinilen bilgiye göre, Yukarı Zaferiye Mahallesi Medya Caddesi'nde bulunan müstakil bir evin çatı katından S.D. adlı kadına ait çeyiz eşyaları çalındı. İhbar üzerine hırsızlıkğın gerçekleştiği adrese intikal eden polis, olay yerinde incelemeler yaptı. Olay yerinden alınan parmak izi bilgilerine dayanarak, hırsızın kimliğini daha önceden de çeşitli suçlardan sabıka kaydı olan M.Y. olduğu tespit edildi.


Daha sonra şüphelinin Yenimescit Mahallesi'ndeki evinde yapılan aramalarda çalınan çeyiz eşyaları ele geçirilirken, M.Y. da yakalandı.


Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen M.Y., savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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