Hırsızlar engelli vatandaşın akülü arabasını çaldı

Edirne'de engelli vatandaşın akülü arabasını çalan zanlı, olaydan yarım saat sonra araçla birlikte yakalandı. Motoru çalınan vatandaş, “Hakkını helal etsin hırsız, kendisinden şikayetçi olacağım” dedi.

İstasyon Mahallesi'nde işten eve döndükten sonra akülü motorunun anahtarını üzerinde bırakan sol tarafı felçli olan Mahmut Özhamam, 10 dakika sonra motorunun kapının önünde olmadığını fark etti. Polisi arayan Özhamam'ın motoru yarım saat içinde polis ekipleri tarafından evine 1 kilometre uzaklıkta hırsız ile birlikte bulundu.

Motorunu çalan hırsızdan şikayetçi olacağını söyleyen Özhamam, genç yaşta hırsızlık yapan şahsa üzüldüğünü ifade ederek, “Hırsız bizi afetsin, kusura bakmasın mecbur şikayetçi olacağız. Hakkını helal etsin” dedi.

“Bu motor o hırsızın hayatını kurtarmaz”

Çalınan akülü motoru bulunmadığı takdirde çok zor durumda kalacağını belirten Özhamam, polis ekiplerinin konuya çok hızlı ve duyarlı davrandıkları için kendilerine minnettar olduğunu ifade etti. Özhamam, “İş mesaisinin ardından evime geldim ve lavaboya gittim. Motorun anahtarını da üzerinde bırakmıştım. Daha sonra eşim bana eve ne ile geldiğimi sordu. Ben de motorla geldiğimi söyledim. Eşim motorun yerinde olmadığını söyleyince emniyet ekiplerine haber verdim. Sağ olsun polisler yarım saat içinde motorumu buldular. Hırsızlık iyi bir şey değil. Gencecik çocuk, siciline bu suç işlenecek ve sabıkalı duruma düşecek. Bu motor o hırsızın hayatını kurtarmaz. Eğer motorum bulunmasaydı çok zor durumda kalacaktım. Benim işim gereği sürekli hareket halinde olmamam gerekiyor. Zaten sol tarafım felçli olduğu için zor yürüyorum. Bu motoru zorluklarla aldım zaten. İnsanların empati yapması gerekiyor. Bugün ben engelliyim, yarın başkaları olabilir. Biz memuruz, bunun yenisini bir şekilde alırız ama bunu alamayacak zor durumda olan insanlar da var. Hırsız bizi afetsin, kusura bakmasın mecbur şikayetçi olacağız. Hakkını helal etsin" dedi.

Polis ekiplerine konuya duyarlı ve hızlı bir şekilde el atıkları için teşekkür eden vatandaşlardan Muhammet Ali Yücel, normal bir vatandaş değil de engelli bir kişinin akülü motoru çalındığı için çok üzüldüğünü belirtti.