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Hırsızların hedefinde bu kez de 590 yıllık cami vardı

Edirne’de hırsızların hedefinde bu kez de I.

Edirne'de hırsızların hedefinde bu kez de I. Mehmed ve II. Murad dönemlerinde Rumeli beylerbeyi olan Şah Melek Paşa tarafından 1429 yılında yaptırılan Şahmelek Camii vardı.


Edirne'nin Çavuşbey Mahallesinde bulunan 590 yıllık tarihi caminin kapısının kırık olduğunu gören cami imamı şoke oldu. Caminin içerisine giren imam, caminin iç kısmına da zarar verildiğini ayrıca cami içerisindeki odaların kapılarının da kırık olduğunu görünce durumu polise bildirdi.


Olay yerine gelen Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ve Olay Yeri İnceleme Timi camide inceleme yaptı. Hırsızlık şüphelisinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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