İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Hırsızlık şüphelisi iki kişi tutuklandı

Edirne’nin Keşan ilçesinde bir hırsızlık olayına karışan iki kişi, polisin çalışmaları sonucu yakalandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir hırsızlık olayına karışan iki kişi, polisin çalışmaları sonucu yakalandı. Zanlılar cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre, Keşan Orman İşletme Müdürlüğü'nün deposundan 25 bin TL değerindeki peyzaj yapı aletleri ve başka bir bir depodan da 40 güvercin kimliği belirsiz kişilerce çalınmıştı. Konu hakkında çalışma yürüten Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şahısların O.A. ve H.B. olduğunu tespit etti.


Hırsızlık şüphelisi iki şahsı gözaltına alan ekipler, daha sonra adliyeye sevk etti.


Keşan Adliyesi'ne getirilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.