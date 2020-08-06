Hurda çekyat demiri için ormanı yakacaklardı

Edirne'nin Keşan ilçesinde çekyat demirlerini almak için çöp atılan araziyi ateşe veren kişiler, az kalsın ormanı yakıyordu. Kısa sürede büyüyen alevler kontrol altına alındı.

Yangın 14.00 sıralarında Keşan'a bağlı Seydiköy civarlarındaki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köy çevresinde bulunan çöplerin bırakıldığı alandaki bir çekyatın demirlerini almak için kimliği bilinmeyen kişi ya da kişiler tarafından çekyat yakıldı. Çekyat yandığı sırada alevler kontrolden çıktı ve ilk önce çöplere ardından da rüzgarın da etkisiyle tarım arazileri ile ormanlık alana sıçradı.

Yangına Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme aracı ile birlikte Keşan Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ederken, çalışmaları Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu yerinde inceledi.

Alevler kontrol altına alınırken, jandarma ise kaçan şüphelilerin kimliklerinin tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı.