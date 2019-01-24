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Hurda deposunda çelik kasa patladı: 3 yaralı

Edirne’nin Keşan ilçesinde bir hurda deposunda çelik kasanın açılmaya çalışıldığı sırada meydana gelen patlamada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir hurda deposunda çelik kasanın açılmaya çalışıldığı sırada meydana gelen patlamada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Keşan Şehirler Arası Otobüs Terminali yakınlarında bulunan bir hurda deposunda Ahmet A.(41), içerisinde fünye bulunduğu öğrenilen çelik kasayı spiralle açmaya çalıştığı patlama meydana geldi. Patlamada Ahmet A. ve yanında bulunan M.A.(12) ile yabancı uyruklu Hasan M.(19) yaralandı. M.A. ile Hasan M.patlamadan hafif sıyrıklarla kurtulurken, Ahmet A. ağır şekilde yaralandı. 112 ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet A., Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.


Patlamadan sonra olay yerine itfaiye ve polis sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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