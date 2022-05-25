Hurdacıda çıkan kavgada bir kişiyi silahla yaralayan çocuk tutuklandı

Kavga sırasında bir kişi, bir çocuğun ruhsatsız tabanca ile ateş etmesiyle yaralandı.

Olay Yenimescit Mahallesi'nde bulunan bir hurdacıda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hurda satan C.Ö. ile hurdacıda bulunan suça sürüklenen çocuk K.Ç. arasında ücret sebebiyle anlaşmazlık çıktı. Tartışmanın kavgaya döndüğü sıralarda demir çubukla dövülen bir kişi yaralanırken, suça sürüklenen çocuk K.Ç. ise yanındaki ruhsatsız tabanca ile ateş etmeye başladı. Kavgada mermiyle isabet alan ve demir çubukla dövülen C.Ö., olay yerinden kaçtı.

Daha sonra bölgeye gelen polisler olayla ilgili araştırma başlattı.

Araştırmalar neticesinde K.Ç., tabanca ile birlikte polis tarafından yakalanırken, C.Ö. de evinde kalçasından yaralanmış olarak bulundu. C.Ö., eve gelen Keşan 112 Acil Servis ambulansı ile kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Suça sürüklenen çocukla ilgili işlemler Çocuk Büro Amirliği görevlilerince sürdürüldü.

Konu hakkında araştırma yürüten Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya karıştığından şüphelenilen 18 yaşından küçük K.Ç. ve O.Ç. isimli kişileri yakaladı.

Yürütülen soruşturmada C.Ö.'yü başından demir çubukla yaralayanın O.Ç. olduğu anlaşılırken, K.Ç. isimli suça sürüklenen çocuğun da kurusıkıdan bozma ruhsatsız tabanca ile şahsı vurduğu tespit edildi.

Daha sonra şahıslar adli makamlar karşısına çıkarıldı. Çıkarıldığı mahkemece O.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, K.Ç. ise tutuklanarak Edirne Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.