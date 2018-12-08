Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar

Edirne'de, Kapıkule-TEM otoyolu mevkiinde, yol üzerinde duran bir otomobile, tır arkadan çarptı. Kazada, otomobil hurdaya dönerken, araç içerisinde bulunan 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saat 04.00 sıralarında Edirne-Kapıkule TEM otoyolu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içerisinde 4 kişinin bulunduğu 34 PA 2414 plakalı otomobil, otoyolda durdu. Durduğu bölgede sürücünün herhangi bir uyarı levhası koymadığı otomobile, T.D.'nin kullandığı 34 LT 4385 plakalı tır, arkadan çarptı. Kazada, otomobil hurdaya dönerken, içerisinde bulunan 4 kişi kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından 4 yaralı, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, tır şoförü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

"Sol şeride kaçamadım, araçlar geliyordu"

Tır şoförü Tarık Deveci, "Gişelerden çıktım ve hızım 70 kilometre civarındaydı. Bir anda önümde duran ve ışıkları yanmayan, hiçbir güvenlik önlemi almayan bir araç gördüm. Sol şeride kendimiz atmış olsam arkadan gelen araçlar bana çarpacaktı. Ben de fren yapmama rağmen otomobile çarptım" dedi.