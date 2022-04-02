Huzur ve güven uygulamalarında aranan 1 kişi tutuklandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekiplerince yapılan huzur ve güven uygulamasında gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 120 personelin katılımıyla ilçe genelinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Otogar, kahvehane, kafe, park, internet kafe ve umuma açık işyerlerinin denetlendiği uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 4 kişi ile üst aramasında 1,5 gram eroin ele geçirilen 1 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Denetimler trafik kontrolleri ile devam etti. Uygulamalarda bir motosiklet trafikten men edildi, 8 araç sahibi ve sürücüsüne 18 bin 606 lira ceza yazıldı.