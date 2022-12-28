Huzur ve güven uygulamasında çocuk istismarcısı yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekipleri 'huzur ve güven' çalışmaları gerçekleştirdi. 900'e yakın kişinin sorgulandığı uygulamalarda, aranan bir çocuk istismarcısı yakalandı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde "huzur ve güven uygulaması" gerçekleştirdi. 116 personelin katıldığı denetimlerde, 886 kişinin GBT sorgusu yapıldı. Uygulamalar çerçevesinde ilçede bulunan çok sayıda kafe, park, motosiklet tamircisi, hurdacı ve metruk binalarda çalışmalar yürütülürken, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan Küçükçekmece 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından aranması olduğu tespit edilen H.Y. isimli şahıs gözaltına alındı.

Denetimler trafik kontrolleri ile devam etti. 62 aracın sorgulandığı çalışmalar sırasında 7 araç ve sürücüsüne çeşitli maddelerden toplamda 2 bin 757 lira para cezası uygulandı.