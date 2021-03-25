Huzurevi sakinlerinden Orman Haftası'nda fidan dikimi

Edirne'de, huzurevi sakinleri 21-26 Mart Orman Haftası kapsamında fidan dikimi gerçekleştirdi.

Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Merkez ve Uzunköprü ilçesinde yer alan huzurevlerinde 21-26 Mart Orman Haftası kapsamında yaşlılar ile birlikte fidan dikimi gerçekleştirildi.

Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, “18-24 Mart Yaşlılar Haftası” ve “21 - 26 Mart Orman Haftası'nın” aynı tarihlerde kesişmesinden dolayı “Huzurevlerinde Yaşlılarımız ile Fidan Dikiyoruz” etkinliği gerçekleştirildi. Gerçekleşen fidan dikimi etkinliğine Huzurevinde hizmet almakta olan yaşlılar ve görevli personeller katılım sağladı” denildi.