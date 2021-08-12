Huzurevinde yetiştirdiler, hasadını gerçekleştirdiler

El emeği ve göz nuru olarak yetiştirilen domatesler huzurevinde kalan vatandaşlar tarafından tek tek toplandı. Domatesler; yılların tecrübesi ve hünerli ellerden geçerek, kışlık konserve ve salça yapılarak değerlendirildi.

Huzurevinde hizmet almakta olan vatandaşlar, pandemi sürecinde ve özellikle aktif yaşlanma kapsamında, sağlık durumları ve yetenekleri göz önünde bulundurularak; meyvecilik, bahçecilik, kümes hayvanları yetiştiriciliği, el sanatları gibi alanlarda çalışmalar gerçekleştirerek zamanlarını verimli değerlendirmeye devam ediyor.