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İçi dezenfektan dolu araç alev aldı

Edirne’nin Keşan ilçesinde, bir araç içinde bulunan dezenfektanların tutuşmasıyla alev aldı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde, bir araç içinde bulunan dezenfektanların tutuşmasıyla alev aldı. İlk müdahaleyi yapan cadde esnafının dikkati, bir faciayı önledi.


Olay, Yukarı Zaferiye Mahallesi, Hastane Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içi dezenfektan olan kutular ile dolu 59 ACD 034 plakalı araçtan birden dumanlar yükseldi. Aracın arka koltuğunda bulunan kutular içindeki dezenfektadaki alkolün yüksek sıcaklıkla beraber yanıcı hale gelip, tutuşmasıyla çıktığı düşünülen küçük çaplı yangından oluşan dumanı gören çevredeki cadde esnafı, ilk müdahaleyi yangın söndürme tüpleriyle yaptı.


Aracın açık bırakılan camından içeri püskürtülerek yapılan müdahale ile alevler söndürülürken, bu sırada ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.


Polis tarafından aracın plakasıyla tespit edilip aranan araç sahibi bölgeye gelerek araç içindeki kolileri dışarı çıkardı. Sonrasında itfaiye ekipleri araçta yangın riski oluşturabilecek durumlar için kontroller de bulundu.

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