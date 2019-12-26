İçişleri Bakan Yardımcısı İnce: “Düzensiz göçte Edirne'ye özel uyguladığımız usuller var”

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, "Düzensiz göçle mücadele konusunda tedbirlerimizi en üst düzeyde alıyoruz. Edirne'ye uygulanan özel usuller de var. Bu tedbirlerimizi artırarak devam ettireceğiz” dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Edirne'ye geldi. İnce, ilk olarak gerçekleştirdiği Edirne Valiliği ziyareti sonrası basın mensuplarına, ‘İZDES' sistemi ve düzensiz göçle mücadele konularında açıklamalarda bulundu. İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, vatandaş odaklı hizmet seferberliğinin devam ettirildiğini belirterek, “Başta sayın bakanımız Süleyman Soylu olmak üzere bizler illerimizde, valiliklerimiz, kaymakamlıklarımız ve bakanlığımıza bağlı diğer kurumlarla beraber, diğer bakanlıklarımızla işbirliği ve koordine ile beraber bir ‘Vatandaş odaklı hizmet seferberliği' başlattık. Bu anlamda İZDES adını verdiğimiz, İzleme-Değerlendirme Sistemini geliştirdik. Ve yıl boyuna arkadaşlarımızla beraber illerimize giderek, buradaki görevli sorumlu arkadaşlarımızla birlikte orada yürüttüğümüz hizmetlerin nasıl gittiğini, nasıl yürütüldüğünü, eğer bir aksama varsa onun nasıl hemen giderilmesi gerektiğini, güzel hizmetler yürütülüyorsa onları da diğer illere iyi örnekler olarak anlatılması gerekildiğini değerlendirip yılın sonunda bir değerlendirme yapıp bunu bir rapor sistemine dönüştürüyoruz” diye konuştu.

“Düzensiz göç konusunda Edirne'ye özel uyguladığımız usuller var”

İnce, “Bu yıl içerisinde düzensiz göçle mücadeleyi biz doğu sınırlarımızdan başlamak üzere, batıdaki Kapıkule'ye kadar tedbirlerimizi en üst düzeyde alıyoruz. Bu konuda engellenmesi gereken bütün çalışmaları arkadaşlarımızla birlikte kolluk birimlerimiz başta olmakla beraber göç birimlerimiz başta olmak üzere diğer sorumlu birimlerimiz başta olmak üzere hepsiyle beraber yürütüyoruz. Bu konuda Edirne bizim çok başarılı çalışmaları yürütüyor. Direk sonuç alıcı çalışmaları yürütüyor arkadaşlarımız. Hakikaten biz bu konuda yaptığımız değerlendirme toplantılarında Edirne'yi örnek gösteriyoruz. Bu konuda Edirne'ye uygulanan özel usuller de var. Bu tedbirlerimizi artırarak devam ettireceğiz” dedi.

“‘Kaynağında yok etme' yöntemini kesinlikle geliştirmemiz lazım”

Düzensiz göç ve göçmenle ilgili kalıcı çözümler konusunda adımlar atılması gerekildiğini anlatan İnce, “Ama düzensiz göçle ilgili asıl sonuç alma, ‘kaynağında yok etme' yöntemini kesinlikle geliştirmemiz lazım. Yani göçü tetikleyen sebepleri belirleyip onları kaynağında tutup, göçün hiç başlamadan engellenmesi önemli olan” ifadelerini kullandı.