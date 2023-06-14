İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır toplam 3 kişi yaralandı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır toplam 3 kişi yaralandı.


Kaza, Meriç - Uzunköprü Karayolu Meriç mevkiinde meydana geldi. Tamer K. yönetimindeki 22 UC 916 plakalı otomobil, karşı yönden gelen ve ismi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 22 ACJ 529 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazayı fark eden çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 22 UC 916 plakalı otomobil sürücüsü Tamer K. ve 22 ACJ 529 Plakalı aracın sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan bir kişi, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Uzunköprü Devlet Hastanesine kaldırdı. 22 ACJ 529 plakalı aracın sürücüsünün ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Öte yandan kaza sonrası trafik yaklaşık 2,5 saat kapalı kaldı. Kaza yapan araçlar, bölgede bulunan petrol istasyonu içerisinden geçişi sağlandı, Araçların kaza yerinden kaldırılması ve Karayolları görevlireninin yolu temizlemesinin ardından trafik tekrar normale döndü. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.