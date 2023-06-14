İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır toplam 3 kişi yaralandı.

Kaza, Meriç - Uzunköprü Karayolu Meriç mevkiinde meydana geldi. Tamer K. yönetimindeki 22 UC 916 plakalı otomobil, karşı yönden gelen ve ismi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 22 ACJ 529 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazayı fark eden çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 22 UC 916 plakalı otomobil sürücüsü Tamer K. ve 22 ACJ 529 Plakalı aracın sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan bir kişi, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Uzunköprü Devlet Hastanesine kaldırdı. 22 ACJ 529 plakalı aracın sürücüsünün ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza sonrası trafik yaklaşık 2,5 saat kapalı kaldı. Kaza yapan araçlar, bölgede bulunan petrol istasyonu içerisinden geçişi sağlandı, Araçların kaza yerinden kaldırılması ve Karayolları görevlireninin yolu temizlemesinin ardından trafik tekrar normale döndü. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.