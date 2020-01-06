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İki tır çarpıştı, Kapıkule-İstanbul yolu 3 saat trafiğe kapandı

Edirne’de şiddetli rüzgar kazaları da beraberinde getirdi.

Edirne'de şiddetli rüzgar kazaları da beraberinde getirdi. Kapıkule-İstanbul karayolu iki tırın çarpışması sonucu meydana gelen kaza nedeniyle 3 saat ulaşıma kapandı.


Edinilen bilgiye göre, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yaptıktan sonra İstanbul istikametine giden Ayhan K. yönetimindeki 31 ATT 38 plakalı tır, iddiaya göre şiddetli rüzgar nedeniyle aynı istikamete giden Karadağ uyruklu Ferid Nurkoviç yönetimindeki RO BB 153 plakalı tıra çarptı. Kazayı tır sürücüleri yara almadan atlatırken, otoyola savrulan tırlar nedeniyle yol araç trafiğine kapandı. Polis ekipleri sürücüleri alternatif yollara yönlendirdi. Tırların vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından karayolu yaklaşık 3 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı.

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