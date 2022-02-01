İl Göç İdaresi Müdürlüğünden kan desteği

Müdürlüğün bahçesinde kurulan çadırda kan vermek için sıraya giren personel, ilk olarak genel sağlık kontrollerinden geçirildi ve sonrasında kanları alındı. Salgınla mücadele döneminin devam ettiğini söyleyen İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu, bir gün herkesin kana ihtiyacı olabileceğini belirterek kampanyaya destek veren çalışma arkadaşlarına teşekkür etti. Daha önce olduğu gibi bundan sonra da kanlarıyla destek olmaya devam edeceklerini aktaran Aşılıoğlu, vatandaşlara kan bağışı konusunda duyarlılık çağrısında bulundu.