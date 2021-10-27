İlahiyat Fakültesinin ilk dersinde “Nurettin Topçu” anlatıldı

Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı İlk Ders etkinliğinin konuğu Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman oldu. Rektör Karaman, öğrencilere büyük fikir insanı Nurettin Topçu'nun yaşamı ve idealist kimliğinden kesitler paylaştı.

Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi birbirinden değerli isimleri ağırlamaya devam ediyor. Rize Recep Tayyip Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, “Ahlak Davasına Adanmış Bir Ömür: Nurettin Topçu” başlıklı ilk dersi vermek üzere Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin konuğu olarak Edirne'deydi.

Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abbas Yahya'nın Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, “Üniversitemiz bir buçuk yıl aradan sonra açıldı ve öğrencilerimizle hasretimiz bitti. Sağlıkla, sıhhatle güzel bir eğitim yılı olmasını diliyorum. Bugün ilk dersimiz önemli. Mümtaz bir şahsiyeti, bizim düşüncelerimizde yer etmiş bir fikir insanının, konuyu en iyi bilen isimlerin başında gelen hocamızdan dinleyeceğiz. Bu kadar yol kat edip aramızda bulunan değerli rektör Prof. Dr. Hüseyin Karaman hocama teşekkür ediyorum” dedi.

İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cevdet Kılıç'ın Prof. Dr. Hüseyin Karaman'ın öz geçmişini okumasının ardından ilk derse geçildi. Nurettin Topçu'nun idealist kimliğinden ve örnek hayatından bahseden Prof. Dr. Hüseyin Karaman, “Ülkemizin yetiştirdiği en önemli fikir ve aksiyon insanlarından biridir Nurettin Topçu. Esasında biz ülke olarak Nurettin Topçu'yu tanımıyoruz. Aynı Mehmet Akif Ersoy'u tanımadığımız gibi. Mehmet Akif, ‘Sessiz yaşadım, kim beni nereden bilecek' diyor. Nurettin Topçu da Mehmet Akif gibi sessiz yaşayanlardan ancak derinden eser ortaya koyan mütefekkirlerden biri. 40 yıl Milli Eğitim'de öğretmenlik yapan Topçu, Türkiye'nin Maarif Davası, Kültür ve Medeniyet, İslam ve İnsan: Mevlana ve Tasavvuf isimli eserleri yazıyor. ‘Gençler bütün yükü mesuliyet olan ideal sizi bekliyor' diyor ancak gençliğimiz Nurettin Topçu'yu yeteri derecede tanımıyor. Bu toplantı da Nurettin Topçu'nun tanınmasına, tanıtılmasına bir nebze katkı da vereceğini düşünüyorum” dedi.

Prof. Dr. Karaman, “Biliyorsunuz konuşmak güzeldir ama yaşamak zordur. Topçu, ahlak üzerine söylediklerini bizatihi yaşanmıştır. Diyor ki ‘Âlemde ahlaktan daha güzel daha gerçek bir şey yoktur. İki büyük âlem kendini bana hayran bırakıyor. Üstümdeki yıldızlı kâinat ve içimdeki vicdan.' Nurettin Topçu, gerçekten ahlak davasının başyazarıdır. Türkiye'de ahlâk alanında doktora yapan ilk kişidir. Aynı zamanda Türkiye'de liselerde okunan ilk ahlak kitabının da yazarıdır. Hayatını ahlak davasına adamış bir isimdir” şeklinde konuştu.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nun, Peygamber Efendimizin “Ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim” hadis-i şerifinden referansla sorduğu “Peygamber Efendimizin bıraktığı güzel ahlak yoluna uygulamalı olarak nasıl gireriz?” sorusuna Prof. Dr. Hüseyin Karaman, “Dünyamız ahlaki bir erozyon yaşıyor. Ülke ve insanlık olarak her zamankinden daha fazla güzel ahlaka ihtiyaç duyuyoruz. Peygamberimizin hayatı bu konuda iyi bir örnektir. Önce Efendimizin hayatını ve yaşadıklarını bilmeliyiz. O da bir insandır ve birçok zorluğun üstesinden gelmiştir. Daha sonra Nurettin Topçu, Mehmet Akif gibi şahsiyetleri öğrenmeliyiz. Bu tür örnekleri görerek ahlakı tavrımızı oluşturmalıyız. Önemli şahsiyetlerin hayatlarını, mücadelelerini öğrenerek buradan hareketle bizim de hayatımızı şekillendirmemiz gerekmektedir” cümleleriyle konuşmasını sonlandırdı.

"Ahlak Davasına Adanmış Bir Ömür: Nurettin Topçu" isimli İlahiyat Fakültesi İlk Ders etkinliği, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cevdet Kılıç'ın Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman'a hediye takdimi ile son buldu.