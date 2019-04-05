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İlayda'yı son yolculuğuna sınıf arkadaşları uğurladı

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Gazi Turhan Bey Ortaokulu öğrencisi Lara İlayda Gören, son yolculuğuna uğurlandı.


Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Gazi Turhan Bey Ortaokulunda eğitim gören Lara İlayda Gören, 15 gün önce arkadaşları ile bahçede oynarken bayılarak Uzunköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından İlayda Edirne Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Lara İlayda Gören dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sınıf arkadaşları oturduğu sırasının üzerine karanfiller ve fotoğrafları ile son kez süsledi.


Sınıf arkadaşlarından Zeynep Pilevne, “Arkadaşımız çok iyidir hiçbir kötülüğü yoktur, her teneffüs bizimleydi. İstediğimiz bir şey olunca hep yapıyordu, bizi hiç kırmıyordu, bizim İngilizce çevirilerimizi hep o yapıyordu. Benim için 2 sayfa çeviri yapmıştı istediğimiz hiçbir şeyi kırmıyordu geri çevirmiyordu. O bizim canım arkadaşımızdı" dedi. Nehir Aybek de, “Birlikte bir sürü şey yaptık, her teneffüs birlikteydik. Onu çok seviyoruz daima kalbimizde olacak”.


Ailesi ile birlikte oturdukları evin bahçesine son kez getirilen İlayda'nın tabutunun üstüne mezun olacağı okulun cübbesi ve kepi sarıldı.


Lara İlayda Gören, cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Demirtaş Mahallesi mezarlığına defnedildi.

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