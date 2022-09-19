İlk ders gününde öğrencilere polis şefkati

Çocuklar ve polisin kaynaştığı ziyarette, öğrencilere hediyeler dağıtıldı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro ve Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği görevlileri, Abdül Şavur İlköğretim Okulu'nda bu yıl eğitim öğretim hayatına başlayan 1.sınıf 40 öğrencisini heyecanlarına ortak olmak ve desteklerini iletmek amacıyla ziyaret etti. Öğrencilere hediyeler dağıtan polis ekipleri onlara motivasyonu arttırıcı görüşmeler yaptı.