IMRA Başkanı Yılmaz'dan Avrupa'ya çağrı

Dr. Emine Sare Aydın Yılmaz, Edirne'de mültecilerin yaşadıklarının ‘Sözün bittiği yerdeyiz' olarak nitelendirerek, “Bütün dünyaya tek bir şeyi haykırıyouz: Ya savaşı bitirin ya da kapıları açın" dedi.

Dr. Emine Sare Aydın Yılmaz ve IMRA heyeti, Pazarkule Sınır Kapısı'nda, mültecilerin durumu ile ilgili bir basın açıklaması yaptı.

IMRA Başkanı ve aynı zamanda Ak Parti İstanbul Milletvekili Doç. Dr. Emine Sare Aydın Yılmaz, “Bütün Dünya Milletlerine sesleniyoruz, liderlerinize gerekli çağrıyı yapın! Sığınmacı ve Mültecilerle dayanışma içerisinde olun! İnsanlara, insanlık onuruna yakışır muamele yapılmasını sağlayın! İnsanlık, unutmayın zulme karşı sessiz kalan dilsiz şeytandır” dedi.

IMRA Başkanı Yılmaz, “Bütün Avrupa Toplumuna ve Liderlerine açık çağrımızdır. Artık sözün bittiği yerdeyiz. Bu noktada ne süslü lafların ne de temennilerin bir anlamı var. Burada, bu dakikada artık bu büyük insanlık sınavından geçip geçemeyeceğimiz belli olacak. Tarihin bizi yargılayacağı an tam da bu an. Herkesin kendini hesaba çekmesi gereken vakit tam da bu vakit. Büyük bir insani kriz ile karşı karşıyayız. 9 yıl önce, savaştan, zulümden kaçan, bombalarla yıkılan evlerinden, paramparça olan hayatlarını, ailelerini, arkadaşlarını, yok edilen şehirlerini arkada bırakıp, ülkelerini terk etmek zorunda kalan yüzbinlerce insan bugün bütün dünyaya tek bir şeyi haykırıyor: “Ya savaşı bitirin ya da kapıları açın”. Fakat tarihin bu kırılma anında, üzerine methiyeler düzmeye bayıldığımız ‘Büyük İnsanlığımız', mazlumların çığlığına kulaklarını kapamış durumda. Savaştan kaçanın da İnsan olduğunu düşünmüyor. İdlip'te açlık çeken çocuğun masum ve günahsız olduğunu, mermilerin, bombaların hayattan kopardığı insanların; açılıktan ölen insanların; şu an sınır kapılarında bekleyen insanların; birer sayıdan ibaret olmadığını; insan olduklarını anlamak istemiyor” dedi.

Yılmaz, “Bugün büyük bir sınav veriyor insanlığımız! Ve biz herkese üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi çağrımızı yineliyoruz. İdlip'te yüzbinlerce sığınmacı savaştan kaçıyor, Avrupa kapılarında binlerce insana; Avrupa kültürü ve medeniyetinin beşiği, Demokrasinin ve Medeniyetin anavatanı olmakla övünen bir ülkenin polisleri yardım eli yerine plastik mermi ve gaz bombası uzatıyor. Avrupa tarihinde yaşanan büyük savaşların, soykırımın ardından Avrupa'nın insanlık için attığı adımla ortaya çıkan Avrupa Birliği çatısının temel insan hakları olduğunu ilan ederken, İnsan Hakları denildiğinde kendilerini otorite ilan eden Avrupalı liderler, Lizbon Anlaşması ve Cenevre Anlaşmasını ortaya çıkartan tarihi, Yahudi soykırımıyla ortaya çıkan pişmanlığı, bunun bir daha olmaması için yapılan antlaşmaları, attıkları imzaları unutup, İnsanlık Onuruna aykırı bir muameleyi sığınmacılara reva görüyorlar. Avrupa'yı; sağduyulu sesleri, bu insanlık dışı duruma karşı Avrupa değerlerini yaşatmaya, yasalarını uygulamaya davet ediyoruz. Bu durum artık sonlanmalı!” diye konuştu.

IMRA Başkanı Yılmaz, “Herkesin artık üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerekli. Bugün yaşanan insanlık sınavı, insanların sorunu görmezden gelmelerinin bir sonucu. Türkiye'nin yıllardır gündeme getirdiği ‘Güvenli Bölgelerin' kurulması gerekliliği, bugün aciliyetini tekrar göstermekte! Şunu unutmamak gerekir ki Türkiye Avrupa'nın Tampon bölgesi değildir” dedi.