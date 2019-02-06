İmzalar atıldı, sokakta sağlık var bilim şenliği başlıyor

TÜBİTAK Toplum ve Bilim Daire Başkanlığınca yürütülen 4007 Bilim Şenlikleri Programı kapsamında hazırlanan “Edirne Sokakta Sağlık Var Bilim Şenliği” proje sözleşmesi Vali Ekrem Canalp tarafından imzalandı. Söz konusu bilim şenliği Valilik himayesinde, İl Sağlık Müdürlüğü, Trakya Üniversitesi Rektörlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Edirne İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Edirne Belediyesi, Yeşilay Cemiyeti Edirne Şubesi ortaklığında Eylül 2019 tarihinde Edirne ve çevre illerde ikamet eden vatandaşların katılımı ile gerçekleştirilecek.

Proje ile bireyin temel sağlık bilgilerine sahip olması, kendi ve sorumlu olduğu bireyler ile ilgili sağlık sorumluluklarını yerine getirmesi, koruyucu önlemleri bilmesi ve uygulaması, hastalık durumunu saptayabilmesi, uygun olan hizmete erişebilmesi, tedaviyi doğru uygulaması gibi birçok alanı kapsayan toplumun Sağlık Okur Yazarlık (SOY) düzeyinin yükseltilmesi hedefleniyor.

“Edirne Sokakta Sağlık Var Bilim Şenliği” Projesi sağlık davranışlarını geliştirmeye yönelik yarışmalar, tiyatro oyunu, dans gösterilerinin yanı sıra, etkin teşhise destek olacak taramalar, beden kitle indeksi değerlendirmesi, hep birlikte spor etkinliği gibi farklı türlerde birçok etkinlik yer almaktadır. Trakya Üniversitesi Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilmesi planlanan bilim şenliğine 5 bin kişinin katılımı öngörülüyor.