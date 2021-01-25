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İnsanlık dışı olayın şüphelisine gözaltı

Edirne’de metruk binada yavru köpeklere tecavüz ettiği iddia edilen şahıs, polis tarafından gözaltına alındı.

Edirne'de metruk binada yavru köpeklere tecavüz ettiği iddia edilen şahıs, polis tarafından gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Talatpaşa Mahallesi'nde metruk bir binayı mesken tutan S.A'nın köpekleri toplayıp bu binada tecavüz ettiği ihbarı üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri, ihbara konu metruk binaya girdiklerinde şüpheli S.A'yı pantolonunu toplarken yakaladı. Metruk binaya gelen Olay Yeri İnceleme polisleri inceleme gerçekleştirdi. Evde bulunan 2 aylık oldukları öğrenilen 3 yavru köpek muayenelerinin yapılması için Edirne Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'ne götürüldü. Polis ekipleri tarafından hemen gözaltına alınan S.A., sağlık kontrolünün ardından Edirne Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.


Mahalle sakini bir genç, geçtiğimiz gün köpeklerin sopayla dövüldüğünü iddia etti. "O esnada siz hiç denk geldiğiniz mi?" sorusu üzerine genç, “Köpekleri çok tekmeliyor, aç bırakıyor. Sokağın sonunda evi bulunan kişi de köpekleri sopayla dövüyor” dedi.


Köpekleri sopayla dövdüğü iddia edilen kişinin evinde bulunan köpekler de Geçici Hayvan Bakımevi'ne götürüldü.

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