İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İntihar girişiminde bulundu, hastanede aranması olduğu tespit edildi

Edirne’nin Keşan ilçesinde intihara teşebbüs eden bir kadın, pişman olup hastaneye kaldırıldı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde intihara teşebbüs eden bir kadın, pişman olup hastaneye kaldırıldı. Bu sırada 3 faklı suçtan arama kaydı olduğu tespit edilen şahıs, tedavisinin ardından cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre, intihar etmek için evinde tarım ilacı içen 43 yaşındaki N.İ., pişman olup durumunu 112 Acil Sağlık ekiplerini arayarak haber verdi. Olayın sonrasında ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne getirilen N.İ., burada tedavi altına alındı.


Tedavisi tamamlanmasının ardından, konuyla ilgili olarak ise şahıs hakkında 'İntihara Teşebbüs' suçundan soruşturma başlatıldı.


UYAP sorgusunda ise polis şahsın daha önceden çeşitli suçlardan arandığını tespit etti.


"Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme", "Mala Zarar Verme" ve "Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık" olarak 3 farklı arama kaydından olduğu tespit edilen N.İ., işlemlerinin ardından Edirne Kapalı Cezaevi'ne sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.