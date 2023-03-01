İpsala'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı

Edirne'nin İpsala ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, 20.30 sıralarında Bayrambey Mahallesi Enez Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyreden 07 LLU 99 ve 59 UH 140 plakalı iki araç yol üzerinde kafa kafaya çarpıştı. Araçlardan biri çarpışmanın etkisiyle taklalar atarak yol dışına savrularak devrildi. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılar, tedavileri yapılmak üzere hastaneye sevk edildi.