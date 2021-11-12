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İpsala'da işyerlerine virüs tedbirleri denetimi

Edirne’nin İpsala ilçesinde yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında işyerlerine denetim ve dezenfekte çalışmaları yapıldı.

Edirne'nin İpsala ilçesinde yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında işyerlerine denetim ve dezenfekte çalışmaları yapıldı.


İpsala Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, Kaymakam Ekrem Güngör koordinasyonundaki denetim ekiplerinin, ilçe merkezi, belde ve köylerde iş yerleri ve toplu kullanım alanlarını denetleyip, dezenfekte ettiği belirtildi.


Tedbirlere titizlikle uyulması gerektiği belirtilen açıklamada, “Salgından korunmak için lütfen maskemizi takalım, sosyal mesafemizi koruyalım, temizlik kurallarına dikkat edelim ve kapalı mekanları sürekli havalandıralım. Ziyaretlerimizi erteleyelim. Eksik aşılarımızı bir an önce tamamlayalım” ifadelerine yer verildi.

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