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İpsala'da korona virüs tedbirleri kapsamında işyerleri denetlendi

İpsala Kaymakamlığı korona virüs tedbirleri kapsamında ilçe ve köylerdeki işyerleri denetlendiİpsala Kaymakamı Ekrem Güngör‘ün koordinasyonunda Covid-19 denetimleri kapsamında, İpsala İlçe Merkezi, Beldeler ve Köylerde bulunan işyerlerinde, toplu kullanım alanlarında kaymakamlık ve belediye teknik personellerince denetim, temizlik ve ilaçlama yapıldı.

İpsala Kaymakamlığı korona virüs tedbirleri kapsamında ilçe ve köylerdeki işyerleri denetlendi


İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör‘ün koordinasyonunda Covid-19 denetimleri kapsamında, İpsala İlçe Merkezi, Beldeler ve Köylerde bulunan işyerlerinde, toplu kullanım alanlarında kaymakamlık ve belediye teknik personellerince denetim, temizlik ve ilaçlama yapıldı.


İpsala Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Sevgili İpsalalı vatandaşlarımız salgından korunmak için lütfen maskemizi takalım, sosyal mesafemizi koruyalım, temizlik kurallarına dikkat edelim ve kapalı mekanları sürekli havalandıralım. Ziyaretlerimizi erteleyelim". İpsala'da denetimlerin devam edeceği belirtildi.

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