İş yerinden para çalan hırsızlar tutuklandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde iş yerinden para çalan hırsızlar tutuklandı.

Olay Aşağı Zaferiye Mahallesi Anafartalar Caddesi üzerindeki bir iş yerinde meydana geldi. Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğüne müracaat eden A.Ü, cadde üzerinde bulunan iş yerine balkon camının zorlanarak girildiğini ve 500 TL parasının çalındığını beyan ederek şikayetçi oldu. Bunun üzerine harekete geçen polis, yaptığı inceleme sonrasında şüpheli şahısların, B.A. ile suça sürüklenen çocuklar B.S. ve Y.E.G. isimli şahıslar olduklarını tespit etti. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alınan şahıslar işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. B.A. ve Y.E.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, B.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.