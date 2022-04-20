İş yerinin tabelasında mahsur kalan kediyi kurtarmak için seferber oldular

Edirne'de bir iş yerinin tabelasında mahsur kalan yavru kedi için itfaiye ekipleri seferber oldu. Ekiplerin çalışmaları sırasında kedi yüksekten atlayarak bulunduğu yerden kurtuldu.

Olay, Edirne Dilaverbey Mahallesi'ndeki Balık Pazarı Caddesi üzerindeki bir iş yerinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Cadde üzerindeki bir iş yerine ait tabelanın üstünden kedi sesi gelmesi üzerine çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, kediyi bulunduğu yerden kurtarmak için büyük çaba sarf etti. Müdahaleden korkan kedi sürekli yer değiştirince ekipler kediyi bulunduğu yerden çıkartmak için balık filesi kullandı. Yaramaz kedi, uzun çabaların ardından iş yerinin tabelasından atlayarak atlayıp düştükten sonra olay yerinden hızla uzaklaştı. Çevredeki vatandaşlar da şaşkınlık içinde olayı film gibi seyretti. Ekipler ise rahat bir nefes alarak normale döndü.