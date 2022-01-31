İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürü Asal: "İstanbul Boğazı'nda Kurgan kültürüne dair önemli sonuçlar ortaya çıktı"

İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürü Rahmi Asal, metro inşaatı nedeniyle uzun süredir kurtarma kazısı yapılan İstanbul Boğazı'nda Kurgan kültürüne dair önemli sonuçlar ortaya çıktığını belirterek, "Bugüne kadar kazısı yapılan dar alanda toplamda 47 kurgan saptandı, kurganların etrafında ise 120'ye yakın hediyeleriyle birlikte gömü buluntuları tespit edildi" dedi.

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Yaraş tarafından düzenlenen "Trakya'da Arkeoloji" çevrimiçi konferans serisinin 12'ncisi, “Doğu Trakya'da Önemli Bir Keşif: Beşiktaş'ta Erken Tunç Çağı” başlığı ile gerçekleştirildi. Konferansın konuğu ise İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürü Rahmi Asal oldu. İstanbul'un merkezi kabul edilen boğazların orta noktasında süren metro inşaatı nedeniyle uzun süredir kurtarma kazısı yapıldığını ifade eden Asal, meydan olarak kullanılan alanda bu kadar önemli sonuçlar elde edileceğini tahmin edemediklerini belirtti. Arkeolojik kazılar ilerledikçe İstanbul Boğazı'nda Kurgan kültürüne dair önemli sonuçlar ortaya çıktığını söyleyen Asal, “Bugüne kadar kazısı yapılan dar alanda toplamda 47 kurgan saptandı, kurganların etrafında ise 120'ye yakın hediyeleriyle birlikte gömü buluntuları tespit edildi. Gömülerin farklı tiplerde olmasına rağmen kurganların en az iki evreye ait olduğu kesinleşti. Kurgan sayısı ve tipinden dolayı medyada bugüne kadar göç yollarının Anadolu'dan Trakya'ya mı yoksa Balkanlar üzerinden Trakya'dan Anadolu'ya mı geçtiği tartışıldı. Hatta bu kurganların Ön-Türklere ait olup olmadığı popüler bilim dergilerine ve medyaya yansıdı. Ancak tüm bu sonuçlarla birlikte İstanbul Boğazı'ndaki bu olağanüstü buluntular, hem boğazların jeomorfolojik evrimi hem de arkeolojik yerleşmeleri hakkında daha fazla araştırma ve inceleme yapılması gerektirdiğini göstermektedir” dedi.

Sunumun ardından arkeolojik çalışmalarda elde edilen buluntular değerlendirildi ve etkinlik, katılımcılardan gelen soruların yanıtlanmasıyla sona erdi.