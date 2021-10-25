İstanbul Flüt Topluluğu üyeleri Edirne'de ağırlandı

Uludure ve İstanbul Flüt Topluluğu üyelerini ağırladı.

Mimar Sinan Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi akademisyenleri tarafından kurulan ve verdikleri konserlerle Türk bestecilere ait eserlerin ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtımına katkı sağlayan İstanbul Flüt Topluluğu üyeleri, Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarında Flüt Ustalık Sınıfı Çalışması gerçekleştirdi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Ana Sanat Dalı Başkanı Prof. Ayla Uludure yönetiminde, Flüt Ustalık Çalışması düzenleyen İstanbul Flüt Topluluğu üyeleri, ardından Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı ev sahipliğinde unutulmayacak bir konsere imza attı.

Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği ve büyük bir beğeniyle karşılanan konserde, İstanbul Flüt Topluluğu üyeleri, Klasik Batı Müziği repertuvarına ait eserlerin yanı sıra Çağdaş Türk bestecilerinin birbirinden seçkin eserlerini seslendirdi.

Müzik şöleninin yaşandığı konser sonunda sanatçılara, Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Ahmet Hamdi Zafer, Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Sela Can Dökmeci, Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Ana Sanat Dalı Başkanı Doç. Çisem Önver Zafer ile öğretim üyeleri Üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Zerrin Tan ve Dr. Öğr. Üyesi Deniz Yavuz tarafından çiçek takdim edildi.