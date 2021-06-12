İstanbullulardan Edirne'deki lavanta etkinliğine yoğun ilgi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın en az korona virüs vakasının bulunduğu iller arasında açıkladığı Edirne'de bugün gerçekleştirilen lavanta etkinliğine İstanbul'dan gelen vatandaşlar adeta akın etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 100 bin nüfusa karşılık gelen bir haftalık vaka sayısını gösteren haritayı paylaştı. Edirne, Hatay, Osmaniye, Adana ve Mersin 100 bin kişide en az korona virüs vakası görülen iller oldu. Vaka sayısı her 100 bin kişide, Hatay'da 7,95, Osmaniye'de 9,44, Adana'da 10,92, Edirne'de 13,69, Mersin'de 16,35 olarak kayıtlara geçti. Batı illerinde en düşük vaka oranına sahip olan Edirne'de, günlük vaka sayısı tek hanelere düşerken, birçok ilçede son bir haftadır vakaya rastlanılmadı. Edirne'de vaka sayısının az olduğunu öğrenen başta İstanbullular olmak üzere çevre illerdeki vatandaşlar hafta sonu ziyareti için soluğu Edirne'de aldı.

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğinde bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilen Lavanta Tarla Günlerine Edirnelilerin yanı sıra yerli turistler de ilgi gösterdi. Adeta fotoğraf stüdyosuna dönen lavanta tarlasını görüntülemek isteyen çok sayıda fotoğraf tutkunları da sabahın ilk saatlerinde lavanta tarlasında yerini aldı.

Lavanta tarlasında fotoğraf çekimi için İstanbul'dan Edirne'ye geldiğini anlatan fotoğraf sanatçısı Saime Güler, korona virüs tedbirleri kapsamında Normalleşme adımlarıyla birlikte gerçekleştirilen bu etkinliğin tüm katılımcılara moral olduğunu ifade etti.

Edirne'de böyle bir etkinliğin hayata geçirildiği için çok mutlu olduklarını ifade eden Gülşen Gürses de, tarımsal güzelliklere dikkat çekildiğini ve böyle etkinliklerin tarih kent Edirne'ye yakıştığını söyledi.