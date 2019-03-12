İstiklal Marşı'nın kabulünün 98. yıldönümü

Edirne'de, İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma programı düzenlendi.

Edirne Halk Eğitimi Merkezi Mimar Kemaleddin Çok Amaçlı Kültür ve Tiyatro Salonu ‘İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü 98. yıldönümü etkinlikleri gerçekleştirildi. Edirne Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan programda, İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un hayatı anlatıldı.

Okullar arası İstiklal Marşı'nı ezbere ve güzel okuma yarışmasında, Lalapaşa Hacıdanişment köyü İlkokulu öğrencisi Zeynep Aybar, İstiklal Marşı'nı seslendirdi.

Okullar arası düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri, Edirne Valisi Ekrem Canalp, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yüksel Erdin ve Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan tarafından verildi. Dereceye giren 20 öğrencinin 19'unun kız öğrenci olması salondaki katılımcılar tarafından büyük alkış aldı.