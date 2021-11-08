İtfaiye çatıda mahsur kalan kedi için seferber oldu

Edirne'de çatıda mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Fatih Mahallesi Şehit Cengiz Karaca Sokak'ta bir evin çatı katından kedi sesi geldiğini duyan mahalle sakinleri, itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, kediyi bulunduğu yerden kurtarmak için seferber oldu. Merdiven ile çatıya çıkan ekipler, kediyi sıkıştığı yerden çıkarttı. Kedi, çatının yanında bulunan ağaca atlayarak ekiplerin işini zorlaştırdı. Ağacın dalına tutunan kediyi bu kez ekipler ağaca tırmanarak alıp aşağı indirdi. Ekipler, kediyi sahiplenmek isteyen üniversite öğrencisine teslim etti.

Kedinin yaklaşık 3 gün boyunca çatıda mahsur kaldığını ve geçici olarak sahiplendiğini belirten Ayşe Ersoy, “3-4 gündür çatıda mahsur kaldığı için acı acı ağlıyordu. Ben de dışarı çıkıp baktım ama bulamadım. Çatıda olduğunu da fark etmemiştim. Bugün ilk defa fark ettim. Biz de itfaiye ekiplerini çağırdık ve yaklaşık bir buçuk, iki saattir kurtarmaya çalışıyoruz. Şimdi çok şükür kurtardık kediyi ve güzel bir yuva bulana kadar benimle kalacak” dedi.

Yücel Alkan adlı vatandaş da, “20-30 kişi bu kedinin kurtarılması için buradaydı. Şimdi herkes evine çekildi. Komşularımız daha önce itfaiye ekiplerini aramıştı, en sonunda geldiler. Kedinin kurtarılması için emeği geçen herkese teşekkür ederim. Şimdi burada komşularımızdan olan bir kız kardeşimiz sahiplendi" ifadelerini kullandı.