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Jandarma açlıktan bitkin düşen sokak hayvanlarını besledi

Edirne İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, açlıktan bitkin düşen sokak hayvanlarını besleyip, belirli noktalara yem bıraktı.


Edirne İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ekipleri, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde Uzunköprü'nün Altınyazı Baraj Gölü bölgesinde açlıktan bitkin düşen sokak hayvanlarına mama verdi. Ayrıca jandarma timi, arazide bulunan köpeklerin beslenmeleri için belirli noktalara yiyecek bıraktı. Hayvanların ihtiyaçları doğrultusunda yapılan besleme faaliyetlerinin aralıksız şekilde devam edeceği belirtildi.

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