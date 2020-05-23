İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Jandarma, çiftçilere ÇKS belgelerini sordu

Edirne’nin Keşan ilçesinde jandarma ekipleri 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında yapılan çalışmalarda, Keşan’ın köylerinde uygulamalarda bulundu.

Edirne'nin Keşan ilçesinde jandarma ekipleri 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında yapılan çalışmalarda, Keşan'ın köylerinde uygulamalarda bulundu. Jandarma ekipleri kısıtlamalar sırasında tarlarına gitmek için dışarı çıkan çiftçilere Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) ve izin belgelerini sordu.


Keşan'a bağlı 45 köy ve yollarında kurulan uygulama noktalarında ve devriyeler halinde denetimlerde bulunan ekipler, köylere girerek 4 gün boyunca sürecek sokağa çıkma kısıtlaması için incelemelerde bulundu.


Tarlalarına çalışmaya giden çiftçileri durduran ekipler, çiftçilerin Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olduğunu belirten belgeleri ve dışarı çıkmak için gerekli izinlerini sordu. Jandarma, aynı zamanda kimlik kontrolünde de bulundu. Belgeleri olmayan çiftçileri yanlarında bulundurmaları yönünde bulunan jandarma, köylerden Keşan merkezine alışveriş yapmak için araçlarıyla gitmeye çalışan kişileri de geri çevirdi.


Aynı zamanda yaptıkları devriyeler ile köylere de giren jandarma ekipleri, buralarda da vatandaşların sokağa çıkmaması yönünde uyardı

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.