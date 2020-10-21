İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Jandarma ekiplerince okul servisleri aralıksız denetleniyor

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, okul servislerini aralıksız olarak denetlemeye devam ediyor.

Denetimlerde 55 okul servis şoförüne bilgilendirme yapılırken, 10 okul servis aracına 2 bin 568 TL para cezası kesildi.


Edirne İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında okul çağındaki çocukların huzur içinde yolculuk yapmalarının sağlanması, servis araçlarının karışabileceği trafik kazalarının önlenmesi ve taşımacılık faaliyetlerinin mevzuata uygun sürdürülmesi amacı ile yüz yüze eğitimin kademeli olarak başlamasıyla 12-16 Ekim tarihleri arasında yoğun bir şekilde okul servis araçlarının denetlenmesine başlandı. Yapılan denetimlerde 55 okul servis şoförüne bilgilendirme faaliyeti yapılarak, çeşitli eksiklikleri bulunan 10 okul servis aracına 2 bin 568 TL trafik idari para cezası kesildi.


Edirne İl Jandarma Komutanlığınca sorumluluk alanı içerisinde trafik kazalarının önlenmesi ve kazaların en aza indirilmesinin hedeflendiği bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.