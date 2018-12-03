Jandarma kış lastiği denetimlerini sürdürüyor

Kış mevsimine girilmesiyle birlikte 1 Aralık 2018-1 Nisan 2019 tarihleri arasında uygulanacak olan şehirlerarası yollarda yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda kış lastiği takma mecburiyeti 1 Aralık 2018 tarihinde başladı. Bu dönem içerisinde kış lastiği takma mecburiyeti olan ancak kış lastiği olmayan araç sahiplerine idari yaptırım uygulanacak olurken, bu tür araçlara trafik ekiplerince en yakın yerleşim birimine kadar gitmelerine ve lastiklerini değiştirmelerine izin verileceği açıklandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik tim komutanlığı ekiplerince, uygulamanın başlamasıyla birlikte, kış şartlarına uygun olmayan kış lastiği takmamış araçların yolu kapatmasını ve insanların mağdur olmasını önlemek amacıyla, özellikle yolcu taşımacılığı yapan firmalar ve okul servis araçları sıkı denetimden geçirildi.

Denetimler sırasında kış lastiğinin önemiyle ilgili sürücülere bilgiler verilerek, konu ile ilgili broşür dağıtımı yapıldı. Benzer uygulamaların vatandaşların can ve mal güvenliği ile düzenli bir trafik akışı için devam edeceği bildirildi.