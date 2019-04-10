Jandarmadan dev uyuşturucu operasyonu

Edirne'nin Enez ilçesinde jandarma ekiplerince icra edilen operasyonda, 115 paket içerisinde 1 ton 300 kilogram skunk maddesi ve 48 adet bidon içerisinde 2 bin 400 litre benzin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından icra edilen operasyon kapsamında Edirne-Enez-Karaincirli köyü sahil yolunda 2 araç durdurularak, C.Ü. ve E.K. isimli iki şüpheli yakalandı.

Araçların yakalandığı bölgeye yakın arazide yapılan araştırmada toplam 115 paket içerisinde 1 ton 300 kilogram skunk uyuşturucu madde ile 48 adet plastik bidon içerisinde toplam 2 bin 400 litre benzin olduğu değerlendirilen akaryakıt ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelere ve araçlara el konulurken, 2 şüpheli şahsın Cumhuriyet Savcısının talimatı ile gözaltına alındığı bildirildi.