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Jandarmadan kadınlara karanfilli jest

Edirne’nin Uzunköprü ilçesine jandarma ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yol kontrollerinde ve özel ziyaretlerde kadınlara karanfil takdim etti.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesine jandarma ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yol kontrollerinde ve özel ziyaretlerde kadınlara karanfil takdim etti.


Uzunköprü ilçesi Jandarma Komutanlığı Asayiş ve Trafik ekipleri yol kontrolleri sırasında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü unutmadı. Ekipler, çalışan kadınlara, yol üzerinde ve ziyaret ettikleri okullarda öğretmenlere ve yolculara karanfil takdim etti.

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