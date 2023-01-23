Jandarmadan silah operasyonu: 1 kişi gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, Edirne İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucu kent merkezinde takibe aldığı bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, SigSaurer P320 marka 9 milimetre çapında 8 adet tabanca ve bu tabancalara ait 8 adet şarjör ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli şahıs gözaltına alınarak, nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatıyla adli işlemlere başlandı.