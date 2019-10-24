Kaçak içki, sigara ve oto parçaları ele geçirildi

Edirne'nin Keşan ilçesinde, kaçakçılık faaliyetlerine yönelik yapılan uygulamalarda gümrük kaçağı sigara, alkol ve oto parçaları ele geçirildi.

Keşan İlçe Emniyeti görevlilerince kaçakçılık yapan şahıslara yönelik uygulamalar gerçekleştirildi. 23 Ekim Çarşamba günü ilçenin Dörtyol mevkisinde F.Ö. isimli şahsın kullandığı araçta ekiplerce arama gerçekleştirilirken 13 adet gümrük kaçağı olduğu belirlenen oto parçası ele geçirildi.

Ekipler tarafından aynı gün gümrük kaçağı içki satışı yapan şahıslara yönelik 3 ayrı adreste de aramalar yaptı. Belirlenen adreslerde yapılan aramalar sonucunda 112 şişe gümrük kaçağı içki, 4 karton da sigara ele geçirildi.